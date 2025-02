Cris Pereira traz personagens de “A Praça é Nossa” com santad up comedy em Campo Grande

Personagens como Gaudêncio e Jorge da Borracharia integram a apresentação de “Borracha a Bombacha” na Capital

Depois de conquistar mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais com seu projeto, Cris Pereira traz ao palco os personagens do programa A Praça é Nossa, Gaudêncio e Jorge da Borracharia, para um stand-up comedy especial. O show acontece no dia 26 de abril, em Campo Grande.

Gaudêncio é um sucesso de público por onde passa, deixando sua marca registrada com causos hilários e seu jeito rústico e irreverente.

Já Jorge da Borracharia é um borracheiro homossexual filosófico, que conquista a plateia com mensagens sobre relacionamentos e histórias engraçadas vividas nas filiais de sua borracharia.

Em 2022, Jorge e Gaudêncio conquistaram ainda mais o público ao integrarem o elenco do programa A Praça é Nossa, no SBT, tornando-se um sucesso de audiência. Os vídeos de suas participações no programa já ultrapassam 8 milhões de visualizações no YouTube.

Serviço – Stand-up “Borracha a Bombacha” em Campo Grande

📅 Data: 26 de abril (sábado)

⏰ Horário: 21h

📍 Local: Palácio Popular da Cultura

Ingressos

Setor B

🎟 Inteira: R$ 180,00

🎟 Meia: R$ 90,00

🎟 Inteira: R$ 180,00 🎟 Meia: R$ 90,00 Setores A, C e E

🎟 Inteira: R$ 150,00

🎟 Meia: R$ 75,00

🎟 Inteira: R$ 150,00 🎟 Meia: R$ 75,00 Setores D e F

🎟 Inteira: R$ 120,00

🎟 Meia: R$ 60,00

Onde Comprar

🛒 Ponto de venda físico:

📍 Stand Comper Jardim dos Estados (ao lado da O Boticário)

📞 Informações: (67) 99296-6565 (WhatsApp)

🕐 Atendimento: Segunda a sábado, das 13h às 19h

💻 Vendas online:

🔗 www.pedrosilvapromoções.com.br

📌 Classificação etária: 14 anos

🎭 Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão

