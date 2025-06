Estudantes da rede estadual recebem orientações sobre finanças e prevenção ao superendividamento em projeto piloto

Iniciativa do Procon e Tribunal de Justiça de MS busca formar consumidores mais conscientes desde o Ensino Médio

Alunos do ensino médio técnico da Escola Estadual Aracy Eudociak, em Campo Grande, começaram a participar nesta semana de um projeto piloto que busca introduzir a educação financeira como ferramenta de prevenção ao superendividamento. A iniciativa é conduzida pelo Procon-MS e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Escola do Consumidor e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

A ação é voltada a estudantes do 1º e 2º ano do ensino integral técnico em comércio e serviços jurídicos e terá oficinas mensais com atividades práticas, vídeos, dinâmicas gamificadas e rodas de conversa. O foco está em estimular o planejamento financeiro, o consumo consciente e a reflexão sobre necessidades reais, desejos e metas pessoais de consumo.

Durante o lançamento, realizado na terça-feira (27), os servidores do Procon apresentaram conceitos básicos de educação financeira, convidando os alunos a refletirem sobre como lidam com o dinheiro. A proposta é trabalhar temas como armadilhas do consumo, crédito consciente, poupança, liberdade financeira e os impactos do superendividamento.

O projeto inclui a participação de representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), do TJMS e do Nupemec, com apoio ao desenvolvimento dos conteúdos e abordagens.

A diretora da Escola do Consumidor, Patrícia Theodorico Corrêa, destaca que a ação pretende formar agentes multiplicadores: “Buscamos com essa ação desenvolver nas escolas os agentes de transformação em suas famílias, possibilitando assim prevenir os casos de superendividamento”.

A diretora da escola, Gisele Maria Bacanelli, afirma que a iniciativa complementa o projeto pedagógico da unidade, que já estimula o empreendedorismo entre os jovens. Para ela, a educação financeira vem como um reforço à formação pessoal e profissional dos estudantes.

O secretário-executivo do Procon-MS, Angelo Motti, ressaltou que a atuação conjunta amplia o alcance das ações e fortalece os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Já o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, lembrou que a Justiça estadual está atenta à realidade econômica de muitas famílias e tem priorizado a prevenção ao superendividamento, em alinhamento com diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao todo, 60 alunos devem participar do projeto ao longo do ano.

