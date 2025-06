Flamengo x Inter é único clássico nacional nas oitavas da Libertadores

Atual campeão Botafogo medirá forças com a LDU, do Equador

O clássico Flamengo x Internacional será o único jogo 100% brasileiro nas oitavas de final (mata-mata) da Copa Libertadores da América, cujos confrontos foram sorteados nesta segunda-feira (2), na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (Paraguai).

O país conta ainda com outros quatro clubes no torneio continental, entre eles está o atual campeão Botafogo, que fará o jogo de ida contra a LDU (Equador), na capital Quito.

Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras terá pela frente o Universitario (Peru) e decidirá em casa a classificação às quartas. O São Paulo também disputará o jogo da volta em casa, contra o Atlético Nacional (Colômbia). Já o Fortaleza dará início às oitavas jogando contra o Vélez Sarsfield (Argentina) em Fortaleza.

Os outros duelos serão: Libertad (Paraguai) x River Plate (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) x Estudiantes (Argentina) e Peñarol (Uruguai) x Racing (Argentina).

Por conta do Super Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos – de 14 de junho a 13 de julho -, a Libertadores fará uma pausa e só retornará em agosto para a fase de oitavas. Os jogos de ida estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de agosto. Já as partidas de volta se na semana seguinte, nos dias 19, 20 e 21.

Chaveamento

Calendário – fases mata-mata da Libertadores 2025

Oitavas de final: 12 a 21 de agosto;

Quartas: 16 a 25 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro

Com informações da Agência Brasil.

