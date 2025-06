Fumacê passa por quatro bairros da Capital nesta segunda-feira

Aplicação ocorre das 16h às 22h e pode ser adiada em caso de chuva ou ventos fortes

Nesta segunda-feira (2) o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, contará com a aplicação do Fumacê em quatro bairros da cidade. As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) estarão nos bairros Nova Campo Grande, Jardim Tijuca, Cabreúva e Vila Planalto, das 16h às 22h.

A borrifação, feita com equipamento de ultra baixo volume (UBV), visa eliminar os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que são as responsáveis pela transmissão das arboviroses. Para que o veneno tenha maior eficácia, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

As ações podem ser suspensas ou adiadas caso ocorram chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão adequada do inseticida.

Confira os pontos de partida das equipes nesta segunda-feira:

Nova Campo Grande – Rua Praça Seis com Rua Cento e Vinte e Um

Jardim Tijuca – Rua Dantas Barreto com Rua Culuene

Cabreúva – Rua Ana América com Rua Onze de Outubro

Vila Planalto – Rua Augusto Severo com Rua José Bonifácio

O uso do Fumacê é uma das medidas emergenciais adotadas para conter o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito, mas a principal forma de controle ainda é a eliminação de criadouros dentro das casas e quintais.

