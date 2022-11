Alteração no Fundersul para 2022 está na pauta dos deputados

O projeto que altera o Plano de Aplicação de Recursos do Fundersul está na pauta dos deputados de hoje (23), na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, juntamente com mais 5 outros projetos.

Segunda discussão

Projeto de Lei 256/2022, do Poder Executivo. A proposta muda a redação da Lei 61/1980, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos oficiais da ativa da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul o acesso na hierarquia policial-militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Também de autoria do Executivo, deve ser votado o Projeto de Lei 249/2022, que obriga os estabelecimentos de saúde e de assistência social de Mato Grosso do Sul a notificarem à Polícia Civil sobre o acolhimento de pessoas sem identificação no âmbito de suas dependências. O objetivo é solucionar desaparecimentos por meio da identificação de pessoas vivas, que desconhecem sua própria identidade. A proposta está pautada para primeira discussão.

Primeira discussão

Projeto de Lei 255/2022, proposto pelo deputado Barbosinha (PP). A proposição inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul o Encontro Regional de Veículos Antigos de Dourados, que é realizado, anualmente, na primeira quinzena de maio.

Os deputados também devem votar três propostas em discussão única. Uma delas é o Projeto de Decreto Legislativo 12/2022, da Mesa Diretora, que altera o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), para o exercício de 2022.

As outras duas matérias pautadas para discussão única são os Projetos de Resolução 49/2022 e 52/2022. O primeiro, de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense. E o outro, proposto pelo deputado Herculano Borges (Republicanos) é relativo à concessão de Comenda do Mérito Legislativo

A sessão é transmitida ao vivo pelos canais de comunicação do Parlamento e pode ser acompanhada presencialmente a partir das 9h.

