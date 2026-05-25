Enem 2026: inscrições começam hoje (25); prazo vai até 5 de junho

Estudantes de todo o País podem se inscrever para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026, a partir desta segunda-feira (25), no site do Enem. O prazo segue até 5 de junho. Vale ressaltar que a taxa de inscrição é R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro deste ano.

Inscrição automática

Uma das novidades deste ano prevê que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os estudantes do 3º ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino.

O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer, informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.

Mais locais de prova

Para este ano, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pela aplicação do certame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.

Estima-se, conforme o ministério, que 80% dos alunos da rede pública façam as provas na própria escola em que estudam.

O ministério informou que já estuda apoio de transporte e deslocamento para aqueles estudantes que precisarem fazer o exame em outras cidades.

Com essas medidas, o MEC espera, pelo menos, que 70% dos concluintes das escolas públicas participem do Enem em 2026, consolidando o exame como parte importante da avaliação da educação básica.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é considerada a principal forma de entrada na educação superior, por meio de programas federais como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados destas provas para selecionar estudantes.

Desde o ano passado, o Enem voltou a ser aceito para certificação do ensino médio, no caso dos candidatos com 18 anos completos que alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento e na redação.

Cronograma

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho;

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho;

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;

Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;

Resultado do recurso: 3 de julho;

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Com Agência Brasil

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