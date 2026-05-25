Bragantino atropela Vasco, Corinthians vence no fim e Athletico entra no G4; veja os destaques da rodada

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou nesse domingo (24) com mudanças importantes na tabela. O Red Bull Bragantino venceu o Vasco em São Januário e entrou na briga pelo G4, o Corinthians derrotou o Atlético-MG nos minutos finais na Neo Química Arena, enquanto o Athletico-PR conquistou virada fora de casa sobre o Remo e assumiu lugar entre os quatro primeiros. No Mineirão, o Cruzeiro também venceu e subiu na classificação.
Bragantino domina Vasco em São Januário
O Red Bull Bragantino venceu o Vasco da Gama por 3 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, e chegou aos 26 pontos, assumindo a quinta colocação do Brasileirão.
Os gols da equipe paulista foram marcados por Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando. O Vasco permaneceu com 20 pontos, em 16º lugar, apenas dois acima da zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre o técnico Renato Gaúcho.
O time carioca começou melhor e criou chances com Spinelli e Thiago Mendes, mas o Bragantino mostrou eficiência nos contra-ataques. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Rodriguinho arrancou pelo meio e acertou chute forte no canto para abrir o placar.
Na etapa final, Henry Mosquera fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Isidro Pitta ampliar. O terceiro gol saiu após erro de recuo de Saldivia, aproveitado por Fernando, que driblou Léo Jardim antes de completar para o gol vazio.
O Bragantino ainda desperdiçou um pênalti com Eduardo Sasha nos minutos finais. Sob vaias da torcida, o Vasco deixou o gramado pressionado pela sequência ruim.
Corinthians vence Atlético-MG com gol no fim
Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 com gol de Zakaria Labyad aos 43 minutos do segundo tempo.
A vitória também marcou o retorno do atacante holandês Memphis Depay, que voltou a atuar após mais de dois meses afastado. Mesmo sem participação direta no gol, o atacante ajudou o Corinthians a ganhar força ofensiva no fim da partida.
O time comandado por Fernando Diniz chegou aos 21 pontos e subiu para a 15ª posição, abrindo distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético-MG permaneceu com a mesma pontuação, em 12º lugar.
O confronto foi equilibrado e teve poucas oportunidades claras. O Atlético chegou a marcar com Cuello, mas o gol foi anulado por impedimento ainda no primeiro tempo.
Na reta final, Kaio César iniciou a jogada do gol da vitória. Matheuzinho cruzou rasteiro e Zakaria apareceu livre para finalizar de primeira e garantir os três pontos para o Corinthians.
Agora, o time paulista volta suas atenções para a Copa Libertadores da América, onde enfrenta o Platense na quarta-feira (27). O Atlético-MG encara o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana.
Athletico vira sobre o Remo e assume lugar no G4
O Athletico Paranaense venceu o Clube do Remo por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro.
O destaque da partida foi o atacante Kevin Viveros, autor dos dois gols da virada atleticana. Com o resultado, o Athletico chegou aos 27 pontos e assumiu a quarta colocação da tabela. O Remo segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 15 pontos.
O time paraense abriu o placar aos 13 minutos com Jajá, após cruzamento de Marcelinho. O Athletico empatou ainda no primeiro tempo com Viveros, que aproveitou cruzamento rasteiro de Claudinho.
Nos acréscimos da primeira etapa, Jajá foi expulso após discussão e gesto obsceno direcionado ao lateral Benavídez. O árbitro revisou o lance no VAR antes de aplicar o cartão vermelho direto.
Com um jogador a mais, o Athletico virou logo no início do segundo tempo. Jadson encontrou Viveros entre os defensores, e o atacante bateu cruzado para marcar o segundo dele no jogo e assumir a artilharia isolada do Brasileirão, com 10 gols.
Cruzeiro vence no Mineirão e sobe na classificação
No Mineirão, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 1 e chegou aos 23 pontos, subindo para a nona colocação.
Kaio Jorge abriu o placar em cobrança de pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo. O atacante chegou ao 12º gol na temporada e confirmou o bom momento com a camisa celeste.
Depois de desperdiçar oportunidades, Luis Sinisterra ampliou para o Cruzeiro aos 28 minutos do segundo tempo, encerrando jejum de gols que durava desde novembro do ano passado.
A Chapecoense diminuiu com João Paulo, de cabeça, e ainda pressionou em busca do empate nos minutos finais. O VAR anulou um gol e também cancelou um pênalti marcado para os catarinenses nos acréscimos.
Com a vitória, o Cruzeiro ganhou fôlego na tabela antes do confronto contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Já a Chapecoense permanece na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos.
