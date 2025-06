Enem 2025 registra mais de 5,5 milhões de inscritos e tem maior adesão desde 2020

Número representa aumento de mais de 30% em relação a 2022, segundo o MEC

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 contabilizou cerca de 5,5 milhões de inscritos, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O número, segundo o ministro Camilo Santana, representa um crescimento de mais de 30% na comparação com 2022 e é o maior desde 2020, quando o exame registrou 5,78 milhões de participantes.

“Mais um recorde! É um aumento de mais de 30%, quando comparado a 2022”, celebrou o ministro em publicação nas redes sociais.



As inscrições se encerraram na última sexta-feira (13), mas o número final ainda pode sofrer alterações, já que depende da confirmação do pagamento da taxa de inscrição até 27 de junho, para quem não tem isenção.

O crescimento marca uma retomada na procura pelo exame, que vinha em queda desde a pandemia de covid-19. Na edição de 2021, foram 4 milhões de inscritos e, em 2022, o número caiu para 3,39 milhões — o menor da história recente. Em 2023, a adesão voltou a subir, chegando a 3,93 milhões, e em 2024 ultrapassou 4,3 milhões.

A maior edição do Enem até hoje aconteceu em 2014, quando quase 9,5 milhões de pessoas se inscreveram.

O ministro também destacou a ampliação do prazo para pagamento, com a intenção de garantir que mais candidatos consigam confirmar a participação. O valor é de R$ 85, com possibilidade de pagamento via Pix, cartão, boleto, débito ou QR Code disponibilizado na Página do Participante.

Têm direito à isenção da taxa os estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio em 2025, participantes do programa Pé-de-Meia e quem teve solicitação de isenção aprovada pelo Inep.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde, por conta da realização da COP30, o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2026.

Além de ser a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas, por meio do Sisu, Prouni e Fies, o Enem também voltou a servir, a partir deste ano, para quem deseja obter o certificado de conclusão do ensino médio, desde que tenha mais de 18 anos e atinja as notas mínimas exigidas.

