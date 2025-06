Condenado por tráfico é preso novamente com drogas em Aparecida do Taboado

Homem de 28 anos tentou fugir, mas foi capturado; ele cumprirá pena de mais de nove anos

Um homem de 28 anos, condenado por tráfico de drogas, foi preso na tarde de segunda-feira (16) em Aparecida do Taboado, após ser flagrado com mais entorpecentes em sua residência. A captura ocorreu durante uma operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, que já tinha contra ele um mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara da Comarca local.

O suspeito foi localizado na calçada de casa, na Rua Duque de Caxias. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas acabou detido poucos metros depois. Durante a abordagem, ele admitiu que havia drogas dentro da residência.

Na busca, foram encontrados 10 tabletes de maconha, totalizando 166 gramas, além de R$ 600 em dinheiro e um celular. A droga estava embalada de forma que indicava intenção de venda.

Além de cumprir pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, conforme sentença já transitada em julgado, o homem também foi preso em flagrante por tráfico, devido ao material encontrado. Ele permanece na delegacia à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

