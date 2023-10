Após prejuízos pela forte chuva, instituto IDE inicia campanha para arrecadação de fundos

O Instituto de Desenvolvimento Evangélico (IDE) lançou uma campanha urgente de arrecadação de fundos após sofrer sérios danos causados pelas fortes chuvas. O incidente resultou no destelhamento de parte do espaço da ONG, que é o epicentro de vários projetos sociais, principalmente voltados para o atendimento de crianças.

Visando arrecadar R$ 2.600 para custear os reparos necessários, o IDE está contando com a generosidade da comunidade para superar essa situação crítica. A organização forneceu seu PIX para doações: 03.733.967/0001-70.

Os custos incluem:

1. 4 Telhas 366 no valor de R$500,00.

2. Parafusos e fita asfáltica no valor de R$100,00.

3. Mão de obra para conserto do telhado e manutenção de todo o telhado no valor de R$2.000,00.

Esses danos representam um desafio significativo para o IDE, que tem desempenhado um papel crucial na comunidade desde 2016, atendendo atualmente cerca de 100 crianças na faixa etária de 6 a 17 anos.

Diversas ações realizadas

O Instituto de Desenvolvimento Evangélico foi criado com a intenção de apoiar a formação de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. O espaço oferece uma variedade de atividades, incluindo incentivo à leitura, cultura, arte, rodas de conversa, esportes, informática, lazer e outras oficinas, todas preparadas por voluntários da comunidade.

Entre os projetos em execução no IDE, estão:

Cidadania Infantil: Abrangendo cultura, esportes e assistência.

Abrangendo cultura, esportes e assistência. Projeto Princesas: Focado em agregar valores a adolescentes meninas.

Focado em agregar valores a adolescentes meninas. Oficinas de Balé, Violão, Jiu-jitsu, Capoeira, Futsal e Robótica.

Oficina das Emoções.

Projeto ABC (Aprendizagem, Brincadeira e Conhecimento).

Projeto Honra para os Meninos.

Projeto Brincar.

Um dos idealizadores do Instituto, Eneias de Andrade Barbosa, diz que o objetivo é alcançar R$ 2600, que é o valor total para reparar o que foi danificado.

“A gente tem que fazer a manutenção do prédio de todo o telhado, porque é muito grande, são dois pavilhões. Para essa correção, vai gastar R$2.600, só para essa correção, que é aí que fica quase mil reais de material, quase 1900 e alguma coisinha, e o restante é mão de obra. O rapaz está fazendo isso hoje e vai arrumar todos os defeitos, né? Ficou um total de R$2.600.”

Eneias ainda ressaltou algumas das atividades do instituto. Como a ampla gama de serviços.

“Aqui, no Instituto IDE, promovemos uma série de atividades abrangentes. Realizamos rodas de conversa com assistentes sociais, focadas em temas atualizados que são relevantes para a comunidade carente. Além disso, oferecemos uma ampla gama de serviços, desde atividades culturais e esportivas para crianças e adolescentes até oficinas de jiu-jitsu, balé, flauta e uma escolinha de futebol.

No entanto, nosso ponto forte está no fortalecimento dos vínculos familiares. Não adianta apenas trabalhar com as crianças dentro das nossas instalações se as famílias enfrentam problemas em casa. Nossa abordagem visa contribuir integralmente com as famílias, oferecendo apoio social, psicológico e até mesmo orientações jurídicas quando necessário.”

O IDE agradece antecipadamente a todos que puderem contribuir para a campanha de arrecadação de fundos, permitindo que continuem a oferecer suporte fundamental à comunidade local. O instituto se encontra na rua: Pilares, 225, Caiobá.

