Pedrossian defende que a industrialização é um caminho para desenvolvimento de MS

O ex-secretário de Finanças de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto, vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo PSD. Como pré-candidato a deputado estadual pretende desenvolver seu projeto transformando o Estado para as futuras gerações, tanto no aspecto social, como econômico. Uma de suas bandeiras é descolar MS dos problemas nacionais, além de defender a industrialização em prol até mesmo do agronegócio.

Pedrossian Neto, que concorre a um cargo eleitivo pela primeira vez, acredita que Mato Grosso do Sul tem um grande potencial e mesmo sendo um Estado tipicamente voltado ao agronegócio, a indústria tem total espaço na região. Citou como exemplo Três Lagoas e mais recente Ribas do Rio Pardo, com a fábrica de celulose da Suzano. “A indústria pode trabalhar em conjunto com o agronegócio. Temos por exemplo na mineração um dos pontos fortes. Porém, hoje o minério é transportado por rodovias. Temos de desenvolver políticas públicas para ampliar nossa malha ferroviária e trabalhar a industrialização do minério. Podemos ter fábricas que produzam lingote e outros produtos do minério.”

Pedrossian Neto também citou como exemplo na industrialização a questão da soja no Estado. “Nosso potencial é enorme, exportamos as commodities. Mas podemos ter fábricas que produzam derivados do produto e assim ganharíamos mais riquezas”, disse.

O ex-secretario e pré-candidato deixou bem claro que na sua visão Mato Grosso do Sul deve se descolar dos problemas nacionais, citando a reforma tributária, onde nem Congresso e nem o Executivo federal apresentam propostas de melhorias.

Para ele, a industrialização deve ser feita não apenas com incentivos oferecidos para grandes indústrias ou para quem vem de fora se instalar no Estado. “Vamos privilegiar os grandes industriais, mas também, o médio, pequeno e micro industrial e aqueles que já estão baseado em nosso Estado. Assim criaremos incentivos de desenvolvimento, que vai gerar empregos, renda e a parte social vem junto”, concluiu.

Texto: Alberto Gonçalves