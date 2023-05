Frente fria discreta passa por Mato Grosso do Sul na quarta e quinta-feira

A previsão para a semana, entre quarta (03) a quinta-feira (04) indica que na região centro-sul de Mato Grosso do Sul há previsão para chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Porém, nas regiões norte e bolsão o tempo fica estável com sol e variação de nebulosidade.

As instabilidades atmosféricas que ocorrem no centro-sul do MS são devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e deslocamento de cavados. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas.

Nestes dias, as temperaturas estarão mais amenas, com valores variando entre 17-23°C, principalmente em alguns municípios da região sul do estado. As temperaturas mínimas previstas variam entre 17/20°C e máximas de até 29°C para as regiões sul e leste do estado.

Fonte: CemtecPara as regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 17/21°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20/21°C e máxima de 28°C. Os ventos atuam de leste/sudeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h. Acesse também: Operação Dia do Trabalho registra três mortes em rodovias federais de MS