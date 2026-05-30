Em celebração dos 74 anos, ACP destaca conquistas históricas e desafios da educação

ACP reafirma força sindical e compromisso histórico com a educação pública em solenidade pelos 74 anos da entidade, completados no dia 18 de maio. O evento reuniu lideranças, autoridades e profissionais da educação em uma noite marcada por memória, reconhecimento, valorização da categoria e defesa da escola pública A ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) celebrou, nesta terça-feira, sua história reafirmando seu papel como uma das mais importantes entidades sindicais de Mato Grosso do Sul e uma referência permanente na defesa da educação pública, da valorização profissional e dos direitos dos trabalhadores da educação.

A solenidade reuniu autoridades políticas, lideranças sindicais, filiadas, filiados, aposentadas, aposentados e profissionais da educação em uma noite marcada pela emoção, pelo reconhecimento da trajetória construída ao longo de mais de sete décadas e pela reafirmação dos compromissos que seguem mobilizando a categoria.

Mais do que uma celebração institucional, o evento representou o encontro entre diferentes gerações de educadores que ajudaram a construir a história da entidade. Uma trajetória marcada por mobilizações, greves, negociações, conquistas salariais, defesa da carreira, enfrentamentos contra a retirada de direitos e pela luta permanente em defesa da escola pública.

Durante a abertura da solenidade, foi ressaltado que a ACP atravessou diferentes períodos políticos e sociais mantendo posição firme na defesa do serviço público, do concurso público, da valorização dos profissionais da educação e da construção de uma educação pública gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade. Ao longo de seus 74 anos, a entidade esteve na linha de frente das principais mobilizações da categoria em Campo Grande, consolidando-se como instrumento de organização coletiva, representatividade e resistência.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, destacou que a história da entidade foi construída por milhares de trabalhadores da educação que nunca abriram mão da defesa da escola pública e da valorização profissional.

“A ACP chegou aos 74 anos mantendo viva a sua principal característica: a capacidade de reunir diferentes gerações em torno de um mesmo compromisso com a educação pública. Temos aqui aposentados que ajudaram a construir essa história e também jovens profissionais que darão continuidade a essa luta nos próximos anos.”

Gilvano também ressaltou que a trajetória da entidade é marcada não apenas pelas conquistas, mas pela capacidade de resistência diante dos desafios enfrentados pela categoria ao longo das décadas.

“Muitas vezes celebramos conquistas, mas também enfrentamos momentos de angústia e de resistência. O que nos trouxe até aqui foi a capacidade de seguir em frente sem desistir. Essa é a marca da ACP e é isso que continuará nos guiando no futuro.”

A programação contou com apresentação cultural do professor, escritor e poeta Ádemir Barbosa dos Santos e com a composição da mesa de autoridades formada pelo presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni; pela vice-presidenta da entidade, professora Josefa Silva; pela presidenta da FETEMS, professora Deumeires Morais; pelo vice-presidente Onivan Lima; pelos Deputados Estaduais professora Gleice Jane, professor Rinaldo Modesto e Pedro Kemp; pelos vereadores Luiza Ribeiro, Winson Lands, Landmark Rios, Jean Ferreira e pelo presidente da Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal, vereador professor Juari.

Memória de luta e reconhecimento histórico

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi a homenagem aos ex-presidentes que ajudaram a construir a história da ACP e fortaleceram a organização sindical da categoria em diferentes períodos da entidade. Foram homenageados Elto Valério, Sergio Ferreira Calheiros, Ronaldo Franco, Jaime Teixeira e Lucílio Nobre, lideranças que contribuíram para consolidar a ACP como uma das entidades sindicais mais respeitadas do estado. As homenagens reconheceram trajetórias marcadas pela firmeza política, pela mobilização da categoria e pela defesa intransigente da educação pública. Entre os legados lembrados durante a cerimônia estiveram a participação em greves históricas, a luta pela valorização salarial, a defesa da carreira e os enfrentamentos contra iniciativas que ameaçaram direitos dos profissionais da educação.

A ACP também realizou o descerramento da nova Galeria dos Presidentes, espaço criado para preservar a memória política e sindical da entidade e homenagear aqueles que assumiram a responsabilidade de conduzir a organização em diferentes momentos de sua história. Durante a solenidade, a presidenta da FETEMS, professora Deumeires Morais, destacou que os avanços conquistados pela educação em Campo Grande são resultado direto da organização coletiva dos trabalhadores e da atuação firme da ACP ao longo das décadas.

“Em Campo Grande, já ultrapassamos a meta prevista no Plano Nacional de Educação para os profissionais efetivos da educação. Hoje, mais de 80% dos trabalhadores e trabalhadoras da rede municipal são efetivos. Isso é resultado de trabalho. É resultado de um movimento sindical forte, formativo e eficiente, construído pela ACP ao longo de sua história.” Deumeires também homenageou as lideranças que contribuíram para construir a trajetória da entidade. “Parabéns a todos os filiados e filiadas e também àqueles que vieram antes e ajudaram a construir essa história de sucesso da nossa gloriosa ACP.”

Carta compromisso reforça defesa da educação pública

Outro ponto central da solenidade foi a leitura e assinatura da Carta Compromisso em Defesa da Educação Pública, documento apresentado pela ACP como reafirmação das pautas históricas defendidas pela entidade.

A carta estabelece compromissos ligados à valorização dos profissionais da educação, à realização de concursos públicos, ao cumprimento integral do Piso Salarial do Magistério de 20 horas, à garantia das progressões na carreira, ao fortalecimento da gestão democrática e à defesa da escola pública frente aos processos de privatização, terceirização e precarização do ensino.

O documento também reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura escolar, melhores condições de trabalho, segurança para os profissionais da educação e financiamento adequado para garantir a qualidade da educação pública. A vice-presidenta da ACP, professora Josefa Silva, destacou que a história da entidade está profundamente ligada à organização da classe trabalhadora e à defesa do direito à educação. “Sempre acreditei na organização da classe trabalhadora. Sou fruto da escola pública e da universidade pública e tenho convicção de que foi a educação que transformou a minha vida. É por isso que seguimos defendendo uma educação pública de qualidade, capaz de formar cidadãos conscientes e transformar realidades.”

Josefa também ressaltou que a luta pela valorização da educação pública permanece atual e necessária. “Não queremos uma educação voltada apenas para formar mão de obra. Defendemos uma educação que permita às pessoas compreenderem seu papel na sociedade e contribuírem para transformá-la. Enquanto sindicato, continuaremos firmes na valorização da escola pública e dos profissionais da educação.”

Uma trajetória construída coletivamente

Ao celebrar seus 74 anos, a ACP reafirmou que sua história foi construída pela participação de milhares de profissionais da educação que, ao longo das décadas, fortaleceram a entidade por meio da organização sindical, da mobilização e da defesa permanente da escola pública. Mais do que recordar o passado, a solenidade reafirmou o compromisso da entidade com os desafios do presente e do futuro. Em um cenário de constantes disputas em torno do financiamento da educação, da valorização profissional e da defesa dos serviços públicos, a ACP reafirmou seu papel como instrumento de luta coletiva e de resistência.

Aos 74 anos, a entidade segue mantendo viva a mesma convicção que marcou sua fundação: a certeza de que a valorização dos profissionais da educação e a defesa da escola pública são condições indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Uma história construída por gerações de educadores que honraram o passado, transformaram o presente e continuam abrindo caminhos para o futuro da educação pública.

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