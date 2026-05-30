Convenção nacional CONVENSI debate inovação e futuro da corretagem imobiliária

VI Convenção do Sistema Cofeci-Creci, o maior evento nacional de capacitação, inovação e integração do mercado imobiliário brasileiro

O VI CONVENSI — Convenção Nacional do Sistema Cofeci-Creci — está transformando Foz do Iguaçu em um dos grandes centros de debate do mercado imobiliário brasileiro nesta semana. O evento reúne presidentes, conselheiros, diretores e profissionais de todos os CRECIs do país para discutir inovação, fiscalização, governança, tecnologia e o futuro da profissão de corretor de imóveis.

A convenção vem se consolidando como um dos encontros mais importantes do Sistema COFECI-CRECI, promovendo troca de experiências entre os estados e fortalecendo a integração nacional da categoria. Entre os temas debatidos nesta edição estão transações imobiliárias digitais, comunicação institucional, reforma tributária, compliance, governança e modernização da gestão pública.

Além do conteúdo técnico, o evento também fortalece o networking entre lideranças do setor imobiliário brasileiro, criando oportunidades para alinhar estratégias e valorizar ainda mais a profissão. O presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, destacou durante a abertura a importância da capacitação contínua e da padronização para elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

A escolha de Foz do Iguaçu como sede também reforça a grandiosidade do encontro. A cidade, conhecida mundialmente por sua estrutura turística e de eventos, recebe representantes de todo o Brasil em um ambiente propício para conexões, aprendizado e fortalecimento institucional.

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