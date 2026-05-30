Parque das Nações Indígenas e unidades são locais de vacinação neste sábado em Campo Grande

Campanhas são voltadas para proteção contra a gripe na Capital

Neste sábado (30), o Parque das Nações Indígenas é um dos pontos de vacinação especiais contra a gripe neste sábado na Capital. Outras três unidades de saúde da família também aplicam doses nos bairros.

O horário para se imunizar no Parque é das 10h às 17h e a entrada ocorre pelo Portão Guarany. A ação no local é em parceria com a Aliança Pela Infância – 12º Deixa Brincar!

Os outros locais são as USF’s(Unidades de Saúde da Família) 26 de Agosto, Caiçara e Aero Itália. É necessário levar documento pessoal e carteira de vacinação.