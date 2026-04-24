Semáforo na Ceará com Maranhão melhora fluxo e segurança na região

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande colocou em funcionamento, nesta sexta-feira (24), um novo semáforo no cruzamento das ruas Maranhão e Ceará, em Campo Grande. A medida reforça o cuidado com quem circula diariamente por uma das regiões mais movimentadas da cidade.

A Avenida Ceará, importante via de ligação entre bairros, registra intenso fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico. No encontro com a Rua Maranhão, é comum que condutores realizem conversões em meio ao tráfego intenso da via principal, muitas vezes sem as condições ideais de segurança.

Com a ativação do novo semáforo, o cruzamento passa a contar com tempo específico para essas manobras, o que garante mais segurança, melhora a fluidez do trânsito e também oferece travessias mais seguras para os pedestres.

A ação integra um conjunto de iniciativas da Agetran voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à redução de conflitos no trânsito, com foco na preservação de vidas e na construção de um trânsito mais seguro e humano.

A expectativa é de que, com o equipamento já em operação, o fluxo no local se torne mais organizado e previsível, beneficiando motoristas e pedestres.

Por Prefeitura de Campo Grande