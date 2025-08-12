Dois estudantes de MS estão entre os vencedores do Prêmio MEC da Educação Brasileira

Iniciativa do Governo Federal homenageou 116 estudantes, escolas e redes de ensino pelo desempenho na educação básica

Dois estudantes sul-mato-grossenses, Gabriel Leon de Alencar e André Gustavo Santos Simões Barreto, estão entre os 54 jovens reconhecidos nacionalmente pelo bom desempenho na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Eles foram premiados na edição 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira, que reuniu 116 vencedores em diferentes segmentos da educação básica.

A cerimônia contemplou ainda quatro estados, 35 municípios e 20 escolas públicas, que receberam troféus e medalhas em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica.

Os critérios para escolha dos vencedores envolveram dados do Censo Escolar, do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da Avaliação da Alfabetização, do Enem e do Censo do IBGE. A análise foi feita pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e não houve processo de inscrição.

Criado este ano pelo Decreto nº 12.521 e regulamentado pela Portaria nº 564, o prêmio foi concebido para incentivar políticas e estratégias que melhorem a aprendizagem, promovam a equidade e reduzam desigualdades, em sintonia com as metas do PNE (Plano Nacional de Educação).

