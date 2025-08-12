Foragido por violência doméstica é preso em bairro da Capital

Homem de 40 anos foi localizado na região do Chácara Cachoeria e levado para a Deam

Um homem de 40 anos, procurado pela Justiça por violência doméstica, foi detido na região do Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Ele foi encontrado após trabalho de investigação que apontou seu paradeiro. Contra o suspeito havia mandado de prisão expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.

O homem foi levado à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para o cumprimento da ordem judicial e ficará à disposição da Justiça.

/

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram