Curso de Odontologia da UCDB realiza primeira ação comunitária no Dia do Dentista

As aulas do recém-criado curso de Odontologia da Universidade Católica Dom Bosco só começam em 2025, mas as atividades preparatórias para receber os primeiros alunos estão em andamento. Por isso, no dia 25 de outubro, Dia do Odontologista, o coordenador e integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) se mobilizam e realizam uma “aula” de escovação e higienização para os pequenos estudantes do ensino fundamental da Escola Salesiana São Domingos Sávio. A orientação será nos novos laboratórios da UCDB, que já estão equipados com materiais para as aulas práticas da graduação.

“Estamos ansiosos para receber a primeira turma de acadêmicos. Enquanto o processo seletivo está em andamento, já começamos a movimentar a comunidade recebendo os estudantes de 6 e 7 anos, que estão na idade ideal para aprender a ter autonomia na escovação, nos cuidados com os dentes. Nessa idade eles adoram doces, então vamos falar também sobre como é importante escovar os dentes após o consumo desses alimentos”, explicou o coordenador de Odontologia, Leandro Tortosa.

Os pequenos visitantes serão recebidos a partir das 8h no laboratório. Poderão ver os novos equipamentos, fazer perguntas e, aos poucos, ir ganhando confiança para a próxima visita ao dentista.

“Em geral, as crianças têm medo de ir ao dentista. Levá-los ao ambiente clínico, mostrar como é importante cuidar da saúde bucal para evitar cáries, falar sobre a troca da dentição de leite pela permanente, tudo isso contribui para que enfrentem com mais naturalidade as visitas aos odontopediatras”, avaliou a diretora da Escola São Domingos Sávio, Franciele Pavão Garcia. A escola funciona dentro do campus da UCDB e oferece educação infantil e o ensino fundamental I.

Orientações de saúde bucal para crianças

Dia: 25 de outubro

Horário: 8h

Local: Laboratório Biossaúde – Campus UCDB

Avenida Tamandaré, 6.000

