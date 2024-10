Sul-mato-grossenses morrem em grave acidente na BR-487, no Paraná

Três homens, de 19, 23 e 25 anos, morreram, na manhã desta terça-feira (22), na BR-487, em Umuarama (PR), após o carro em que eles estavam ser atingido por outro que estava fora de controle e rodou na pista antes da colisão. Os rapazes eram moradores de Itaquiraí, distante 403 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ta Na Mídia Naviraí, as vítimas seguiam em um VW Voyage, quando um homem, de 20 anos, em um Audi A3, perdeu o controle da direção em uma curva, bateu em uma carreta, rodou na pista e atingiu o automóvel onde estavam os sul-mato-grossenses.

Com o impacto, o Voyage ficou completamente destruído e os três ocupantes presos às ferragens. Devido à gravidade da batida, todos morreram na hora. Já o condutor do outro carro foi socorrido em estado grave e levado para um hospital da região.

Ainda de acordo com informações, os rapazes trabalhavam juntos em uma empresa de montagem industrial. A Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.

