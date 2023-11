Nova plataforma Alumia subsidia transporte turístico

A nova plataforma de inteligência turística de Mato Grosso do Sul, Alumia, conta com importantes dados da Agems (Agência Estadual de Regulação) para subsidiar as estratégias envolvendo o transporte de passageiros no setor de turismo. A ferramenta tem entre seu extenso conteúdo, informações agregadas da Agência, que regula e fiscaliza todo o sistema rodoviário intermunicipal.

“É um resultado concreto da nossa parceria com a Fundtur”, destaca o diretor de Transportes da Agência, Matias Gonsales, que acompanhou o lançamento, realizado pelo Governo do Estado nesta semana. “Beneficia todo o trade, auxilia as políticas públicas, fomenta novos projetos, e, com certeza, também é muito positivo para o turista que viaja pelo Estado”.

Agems e Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) vêm trabalhando de forma conjunta, e em junho formalizaram um Acordo de Cooperação. A parceria permite o compartilhamento de dados agregados de seus respectivos bancos para completar a base de dados da instituição cooperada.

“Investimos em inovação, com inteligência e tecnologia. E queremos disponibilizar isso para melhorar todo o transporte, incluindo o de turistas dentro do nosso Estado”, explica o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

“Temos certeza que o aproveitamento dos nossos dados no Alumia, assim como as informações que essa plataforma vai compartilhar com o nosso Centro de Integração Tecnológica e Inteligência [CITI], vão contribuir muito para a qualidade do segmento do turismo, que é um dos grandes produtos de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

Leia mais: MS lança plataforma de inteligência turística com monitoramento do setor