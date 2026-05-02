Com foco na conscientização, Agetran promove ação educativa de trânsito em escola da Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), por meio da Gerência de Fiscalização de Trânsito e da Escola Municipal de Trânsito, realizou nesta semana uma ação educativa na ECIME – Escola Civil Metropolitana EM. Gov. Harry Amorim Costa, com foco na conscientização sobre segurança viária no ambiente escolar.

A atividade ocorreu na saída dos alunos e envolveu abordagens a pais, responsáveis e estudantes, com orientações sobre respeito às regras de trânsito, travessia segura, uso do cinto de segurança, atenção à sinalização e cuidados redobrados nas áreas próximas às escolas.

Durante a ação, as equipes também destacaram a importância do exemplo familiar na formação das crianças. A orientação é que atitudes responsáveis no dia a dia, como respeitar a faixa de pedestres, evitar o uso do celular ao volante, obedecer aos limites de velocidade e praticar a gentileza no trânsito, contribuem diretamente para a construção de cidadãos mais conscientes.

A iniciativa integra o trabalho contínuo da Agetran voltado à educação para o trânsito, com ações de prevenção e conscientização em diferentes pontos da cidade. O objetivo é ampliar a segurança viária e reduzir riscos para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em Campo Grande.