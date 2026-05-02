Piloto de barco encontra corpo de homem boiando no Rio Paraná, em Bataguassu

Um piloto de barco encontrou o corpo de um homem boiando no Rio Paraná, região do distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu, na tarde dessa sexta-feira (1º). A vítima foi identificada como Jeová Candido da Silva, 45 anos, que morava em Tabaraí (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 15h40 de ontem, pela dona de uma pousada na região da Usina Engenheiro Sério Motta. Ela relatou que um de seus funcionários, havia visto o cadáver no ponto conhecido como “Rabo da Baleia”.

Os policiais foram até o local junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros, que fez a remoção do corpo das águas. Jeová usava uniforme de uma empresa de engenharia de São Paulo. Ele estava com os documentos, por isso foi identificado.

De acordo com o portal local Cenário MS, Jeová tinha passagem pelo sistema prisional paulista com entrada em 2021 para cumprir pena de cinco anos, mas não há detalhes do crime cometido por ele.

O cadáver foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e o caso é investigado.