Domingo (3) será de tempo firme e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

Previsão indica sol entre nuvens e máximas que podem chegar aos 35 °C em várias regiões

O domingo (3) deve ser marcado por tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas em grande parte do estado, especialmente nas regiões norte, pantaneira e leste.

Na região pantaneira, cidades como Corumbá e Aquidauana devem registrar máximas de até 35 °C, com mínimas entre 22 °C e 25 °C. O calor também predomina no norte, em municípios como Coxim e Camapuã, onde os termômetros variam entre 20 °C e 35 °C.

Na região leste, Três Lagoas e Paranaíba também terão temperaturas altas, com máximas próximas dos 34 °C e 35 °C.

Já em Campo Grande, a previsão indica mínima de 21 °C e máxima de até 29 °C, com céu parcialmente nublado. Em Dourados, os termômetros devem marcar entre 21 °C e 31 °C.

No sul do Estado, cidades como Ponta Porã e Iguatemi apresentam temperaturas mais amenas, com máximas entre 25 °C e 30 °C.

A tendência para o dia é de tempo firme em todas as regiões, sem indicativo de chuvas significativas, mantendo o padrão de calor e baixa umidade em parte do Estado.

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