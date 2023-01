Candidatos do Vestibular e PASSE UFMS 2023 podem apresentar recurso até essa quarta-feira

Os resultados preliminares das provas objetivas e de redação do Vestibular UFMS 2023 e do PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) triênio 2020-2022 já podem ser acessados pelo portal Ingresso. Os documentos trazem a relação de todos os participantes com as respectivas notas, além da lista de candidatos eliminados e ausentes.

Segundo a UFMS, os candidatos podem apresentar recurso em caso de inconsistência no resultado preliminar, entretanto, eles devem ser devidamente fundamentados.

Os recursos devem ser apresentados no período das 8h de 24 de janeiro de 2023 até às 23h59min de 25 de janeiro. E se estiver tudo correto, só aguardar o resultado final.

Os recursos devem ser submetidos pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura e devem conter relatório e motivação, ou seja, não será admitido exclusivamente para a revisão ou majoração da nota atribuída. A previsão é de que a avaliação dos recursos seja publicada no dia 6 de fevereiro, assim como o resultado final do Vestibular UFMS e da 3ª etapa do PASSE.

Os candidatos podem acompanhar a divulgação dos editais no endereço eletrônico ingresso.ufms.br.

