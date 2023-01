UFMS anuncia vagas por Olimpíadas de conhecimento

Interessados em entrar na universidade sem provas terão a oportunidade se inscrevendo para as olimpíadas do conhecimento da UFMS previstas até o dia 10 de fevereiro no portal da UFMS.

Serão oferecidas 104 vagas em diversos cursos de graduação para jovens medalhistas do conhecimento.

“É vantagem para o aluno, pois não precisa realizar prova adicional, e para a Instituição, pois traz alunos de excelente qualidade para estudar aqui”, ressalta o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-reitoria de Graduação, Anderson Viçoso de Araújo.

Podem participar do processo seletivo alunos que se destacaram em competições de conhecimento nos anos de 2020, 2021 e 2022. O interessado precisará anexar a documentação comprobatória de qualquer um dos eventos dos quais tenha participado.

O candidato poderá indicar até 3 opções de graduação que pretende cursar, de acordo com as vagas disponíveis. A classificação dos candidatos será definida a partir da pontuação atribuída à participação na competição.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 23 de fevereiro. A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março.

