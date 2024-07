Parada LGBTQIA+ acontece neste sábado na Capital

Celebração traz luta por direitos e respeito em MS, além de passeata e atraçõs regionais

Neste sábado(27) acontece a 21º Parada da Diversidade e Orgulho LGBTQIA+ de Campo Grande. O evento que reúne milhares de pessoas em todas edições será realizado tradicionalmente na praça do Rádio Clube, centro da cidade com ínico às 12h.

O convite de participação no evento é estendido a todo o Mato Grosso do Sul a celebrar o respeito, diveridade, a luta por direitos da comunidade e muita diversão. Todos são convidados, pessoas lgbtqia+, famílias e apoiadores.

A concentração começa as 12h, e depois uma a passeata saíra da praça às 15h e fará uma volta pelo centro da cidade. Às 18h acontece o show da diversidade com várias atrações.

Confira a progrmação do evento:

Para conferir mais atrações e detalhes sobre o evento, acesse o instagram: @paradacg

