Campo Grande sediará seminário para discutir criação de universidade indígena

Encontro promovido pelo MEC (Ministério da Educação) previsto para acontecer na quinta-feira (11), em Campo Grande, discutirá a implementação e organização da primeira universidade indígena do Brasil.

Ao longo de dois meses, o ministério percorrerá 12 estados brasileiros para consultar essa parcela da população e ouvir propostas sobre o tema. As visitas acontecem entre os dias 5 de julho a 11 de setembro.

A proposta do encontro é assegurar que a voz dos povos indígenas seja ouvida e considerada no desenvolvimento de instituições de ensino superior que atendam suas necessidades e expectativas.

A criação de universidades indígenas e outras instituições de ensino superior (multicampi ou polos) é uma demanda antiga dos povos indígenas. Por meio dessas instituições, haverá a garantia de gestão e de recursos, além da participação ativa em todas as etapas do processo de construção do projeto.

Isso inclui a consulta e a participação direta dos indígenas, bem como assegurar recursos humanos e financeiros adequados para o funcionamento e manutenção das instituições, priorizando a atuação dos próprios indígenas em seu quadro institucional.

As Conferências são as instâncias máximas de consulta aos representantes dos povos indígenas e servem como espaço para proposições de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da Educação Escolar Indígena em todas as esferas governamentais.

