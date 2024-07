Meteorologia emite alerta para queda acentuada de temperatura em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta que se inicia às 17h deste domingo (7), quanto à queda acentuada na temperatura em quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o aviso, 65 cidades devem ser afetadas com a frente fria que se aproxima do Estado, com declínio na temperatura entre 3 e 5 graus.

Por conta disso, há um leve risco à saúde, quanto à exposição direta na friagem. Além disso, a umidade relativa do ar também continua baixa em grande parte das cidades, devendo a população manter-se hidratada.

O dia mais frio da semana está previsto para acontecer na quarta-feira (10), quando as mínimas ficarão abaixo dos 10 graus em boa parte do Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 11 graus.

