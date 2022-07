Caçador conhecido por suas fotos com carcaça de animais é morto

Riaan Naude, 55, um conhecido caçador de animais silvestres, foi morto a tiros na África do Sul. Seu corpo foi encontrado ao lado de sua caminhonete, na província de Limpopo A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

O caçador era conhecido por suas fotos ao lado de carcaça de leões e elefantes. A maioria ele postava em suas redes sociais.

Duas armas de caça foram encontradas dentro do veículo de Riaan, entretanto existia mais uma terceira que foi levado pelo assassino.

De acordo com o jornal Metro do Reino Unido, com informações da organização não governamental Heritage Protection Group, o caçador foi morto por um homem que estacionou ao lado de sua caminhonete, que sofria com superaquecimento.

“O homem estava caído com a cara para cima e havia sangue na cabeça”, disse um porta-voz das autoridades locais. “O motivo do ataque é desconhecido”, afirmou a mesma fonte.

Além do individuo que efetuou os disparos, existia um outro homem que que auxiliou na fuga. Seu corpo foi encontrado por um pastor de gado que ouviu o barulho dos tiros.

O caçador de troféus tinha uma empresa de caça furtiva, situada no Norte da África do Sul. De acordo com o New York Post, a empresa cobrava cerca de 2.428 euros para caçar um crocodilo ou 1.457 se o alvo fosse uma girafa.

