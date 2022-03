Atividades esportivas, artísticas e culturais retoma nas escolas municipais

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) retorna as atividades esportivas, artísticas e culturais para os alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino), na Capital. Os projetos “Esporte Escolar da Reme” e “Arte e Cultura da Reme”, serão lançados nesta sexta-feira (25), às 19h, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

As atividades serão reiniciadas a partir do mês de abril, realizadas no contraturno das aulas regulares, ou turno estendido, nas unidades da Reme. No total são oferecidas 21 modalidades esportivas, seis linguagens artísticas e 21 expressões artísticas, beneficiando 15 mil alunos em 119 unidades escolares.

Os modalidades esportivas oferecidas são: atletismo, badminton, basquetebol, beach tennis, capoeira, esporte adaptado, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, jiu jitsu, judô, karatê olímpico, kung fu, luta olímpica, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia.

Além de dança (contemporânea, balé clássico, urbana, jazz dance, regional, corpo coreográfico), música (instrumento de corda, flauta, percussão, coral, regente de orquestra), artes visuais (desenho artístico, pintura em tela, artesanato, grafite, escultura), teatro, circo, audiovisual e xadrez.

O projeto de ensino leva muito conhecimento para as crianças, proporcionando contato com esporte, arte, cultura, entre outras atividades que levam contato muito importante com a criatividade na formação do crescimento dos alunos.

Elza Fernandes, secretária municipal de Educação, explica sobre o projeto. “Com estas atividades, nós damos a oportunidade para os nossos alunos de se destacarem nos esportes, dança, ou outra expressão artística. É muito importante para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. E além de tudo, é oferecido parto da casa desse aluno, e de graça”.

Com informações da prefeitura de Campo Grande.