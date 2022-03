DJ Caique lança videoclipe e prepara álbum musical com participação da cantora SoulRa

Um dos principais produtores e letristas do rap lusófono, que lançou mais de 50 álbuns ao longo de 19 anos de carreira, DJ Caique se prepara para mais um projeto audiovisual, que terá início hoje, dia 25 de março, com o single “Novo Ciclo”, no Youtube.

A faixa mostra um lado mais introspectivo do DJ. “Novo Ciclo” também recebe este nome, porque é a primeira composição e interpretação que o artista não assina como Dr. Caligari, marca que o próprio DJ Caique criou para separar os trabalhos de MC e produtor.

Para Caique, “Novo Ciclo” também é o cartão de visita do álbum e filme “Quanto Custa”, que terá nove faixas e diversas participações como, SoulRa, de Dourados, além de MV Bill, Kamau, Rapadura, Fabio Brazza, Mundo Segundo (Portugal), Bia Doxum, Mc Lurhian, Vanessa Loureiro e muito mais.

Na obra cinematográfica, DJ Caique divide o roteiro e direção com a poetisa e escritora Vanessa Loureiro, que inseriu um contexto poético feminino no trabalho. Com este time de peso, “Quanto Custa” será um filme, norteado pelas canções do álbum.

Com informações da assessoria