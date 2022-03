“Semana do Teatro e Circo” será o “agito” da Capital nesse final de semana

Hoje (25), a Capital está agitada na agenda cultural desta semana, com a comemoração da “Semana do Teatro de Circo” trazendo palestras e muitos outros espetáculos teatrais, são vários dias de comemoração e inclusive em outras cidades. A programação é livre e conta com espetáculos circenses, teatrais, stand up comedy e atividades de formação cultural, gratuito para a população.

O evento vai iniciar com a palestra “Evoé – Histórias do Teatro em Campo Grande – MS”, com Andreia Freire, com o objetivo de difundir e compartilhar a memória da arte teatral na Capital, a partir da década de 1930 até os dias atuais. E também trazer um pouquinho das historias dos artistas regionais, na Plataforma Cultural da Capital, a partir das 17h30.

Depois é a vez do Teatral Grupo de Risco inaugurar o palco, com a peça “Revolução”, um espetáculo de rua com adaptação do texto “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal. O espetáculo também visa trazer reflexões criticas construtivas para o dia dia.

O evento ainda vai continuar até o domingo (27), com varias programações de diferentes artistas, trazendo muita diversão e cultura na Capital. Confira a programação completa no site.

Confira a live de O Estado MS com os bastidores exclusivos da formação desse evento e com entrevista na Plataforma Cultural.