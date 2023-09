Sul-mato-grossenses morrem após tombar caminhão em rodovia do Mato Grosso

Duas mulheres e uma criança, morreram na tarde de ontem (21), em um grave acidente na Serra do São Vicente, em Santo Antônio de Leverger (MT). De acordo com a polícia, as vítimas eram moradoras de Campo Grande.

Conforme informações do Portal Só Notícias, o acidente aconteceu na BR-364, a 34 quilômetros de Cuiabá. O caminhão onde as vítimas estavam, carregava adubo, quando tombou na rodovia. A carga ficou espalhada pela rodovia, sentido Rondonópolis a Cuiabá, onde equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local. A pista ficou interditada por 5 horas, até a retirada da carga.

Equipes da Perícia técnica estiveram no local do acidente e já iniciaram a investigação para descobrir as causas do acidente.

