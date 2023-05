Associação Comercial fará mutirão de conciliação para empresas de Educação

As inscrições para o Mutirão de Conciliação Educacional que a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai promover de 10 de junho a 10 de julho, podem ser feitas até quintafeira 25 de maio, por meio do telefone (67) 9 9671-7812 ou diretamente na entidade, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Escolas que atuem com a primeira infância até o ensino médio, instituições de ensino superior, unidades educacionais de ensino técnico ou profissionalizante, escolas de idiomas e qualquer outra empresa do segmento educacional podem se cadastrar na ação.

Escolas, instituições de ensino superior, unidades voltadas ao ensino profissionalizante ou de idiomas que desejam negociar com clientes inadimplentes devem procurar a Associação Comercial para se cadastrar. Gerente de Negócios na ACICG e coordenadora do mutirão, Paola Nogueira explica que a realização de um evento específico ao segmento da Educação vai auxiliar empresas e consumidores em um período importante para ambos: a rematrícula.

“A inadimplência também atinge as instituições educacionais, tornando-se um problema tanto para a empresa, que necessita de segurança e previsibilidade financeira, quanto para os pais e alunos que por algum percalço deixam as mensalidades atrasadas, mas não estão tranquilos com a situação. Esta fase do mutirão vai reunir empresas interessadas em oferecer uma negociação diferenciada e quem aderir poderá optar pela conciliação online ou presencial com seus inadimplentes”, explica.

A iniciativa visa auxiliar o setor de educação a negociar com clientes inadimplentes e retomar o pagamento de valores em atraso. A conciliação tem sido uma ferramenta para promover uma negociação de forma rápida, econômica, segura e com homologação pelo juiz. O método é usado há mais de 10 anos pela Associação Comercial para ajudar empresas de Mato Grosso do Sul a recuperarem débitos e efetivarem acordos com clientes devedores.

