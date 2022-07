Programa Negócio Cultural conta com parcerias da Associação Comercial e Prefeitura de Campo Grande

O Programa Negócio Cultural completou nesta segunda-feira (11) mais de mil inscritos após um mês de lançamento, em Campo Grande. O programa é um dos maiores voltados ao empreendedorismo, e está celebrando novas parcerias com o objetivo capacitar empreendedores locais e a grande adesão e procura ao programa.

A iniciativa é patrocinada pela Águas Guariroba, do grupo Aegea Saneamento, e realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos e conta também com o apoio do Sebrae/MS. O programa oferece oficinas gratuitas para microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos na Capital.

Na última semana, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) assinou um termo de adesão e parceria com a Águas Guariroba, ampliando o alcance do programa dentro do cenário empresarial de Campo Grande. O termo foi assinado em reunião na sede da ACICG e contou com a participação do diretor de relações institucionais da AEGEA, Paulo Antunes e do presidente da ACICG, Renato Paniago.

“A adesão da ACICG é um marco para o Negócio Cultural em Campo Grande. É uma instituição que conta com 10 mil associados e é uma entidade de alta credibilidade aos empresários e comerciantes. Com a parceria, ampliamos o alcance e adesão ao programa, aumentando também a rede de dimensionamento e engajamento”, destacou Paulo Antunes, diretor de relações institucionais da AEGEA.

Já por parte do município, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande (SAS) e Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande (Sejuv) também firmaram parceria com o programa Negócio Cultural na última sexta-feira (8). A reunião contou com a participação do diretor de Relações Institucionais da AEGEA, Paulo Antunes, da secretária municipal da juventude, Laura Miranda e da secretária municipal de assistência social, Carla Stephanini.

Durante a reunião, a secretária municipal da juventude, Laura Miranda destacou a parceria do programa e o engajamento para a capacitação de jovens em Campo Grande. “Essa parceria do Negócio Cultural não poderia surgir em um momento melhor, principalmente para o público jovem depois do momento pandêmico que enfrentamos. Há hoje o jovem que tem a expectativa do próprio negócio, que pensa no futuro, sustentar a família fazendo a diferença e investindo em seu talento. Com certeza essa capacitação promovida pelo programa vem no momento certo, onde o jovem está preocupado com a empregabilidade e meio ambiente”, destacou Laura.

“As expectativas são as melhores por ser um programa inovador que visa a responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade social, a diversidade, empoderamento feminino e sustentabilidade. A AEGEA e a Águas Guariroba estão de parabéns pelo programa trazendo uma grande oportunidade para o aprimoramento dos negócios ou para quem tem interesse em começar, dentro de uma perspectiva de mundo com cuidado pelo meio ambiente e desenvolvimento social”, explicou a secretária municipal de assistência social, Carla Stephanini.

O programa Negócio Cultural está com inscrições abertas e tem em seu cronograma oficinas gratuitas para microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos na Capital. Além de ajudar no crescimento da empresa e ampliar a geração de renda, o objetivo é também apoiar e conscientizar empreendedores locais sobre a importância de se ter um Negócio Sustentável, seja qual for o tamanho e ramo de atividade.

