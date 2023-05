Doação de sangue aberta ao público a Alems

Na quinta-feira (25), a Aassembleia do Estado de Mato Grosso do Sul ALEMS promove o Dia de Doação de Sangue, das 8h às 11h e das 13h às 15h, na Sala de Multiuso da Escola do Legislativo, no Setor B, para quem desejar doar sangue e se cadastrar como doador de medula óssea. Informações e inscrições pelo 67 3389-6261 ou 6474. O evento é realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda e o Hemosul.

Toda população está convidada a doar na sede da ALEMS – Bloco 9, do Parque dos Poderes (primeiro bloco na entrada da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande). Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, mais de 51kg e bom estado geral de saúde. Há algumas doenças e medicamentos que impedem a doação – saiba todos os critérios aqui.

Ainda na quinta-feira, a ALEMS receberá pela manhã os alunos e professores da Escola Estadual 13 de Maio, da cidade de Eldorado, para visitar as dependências e acompanhar os trabalhos parlamentares. O grupo deverá ser acompanhado pelo deputado Lidio Lopes (PATRI) e a equipe do cerimonial da Casa.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: ALEMS deve votar na próxima semana redução de IPVA e ITCD