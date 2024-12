Anastácio recebe R$ 25 milhões em investimentos na educação

O Governo do Estado, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), investiu R$ 25,4 milhões em reformas e equipamentos para 4 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino do município de Anastácio, beneficiando diretamente 1,5 mil estudantes.

Participaram das entregas o secretário estadual de Educação, Helio Daher, o secretário adjunto Sérgio Luiz Gonçalves, além do vice-governador, José Carlos Barbosa, o “Barbosinha”, o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, o secretário adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Junior e o prefeito Nildo Alves. Os investimentos foram feitos nas escolas Carlos Drummond de Andrade, Maria Corrêa Dias (cívico-militar), Guilhermina da Silva (indígena) e Carlos Souza Medeiros.

“Os investimentos que entregamos em Anastácio são a prova concreta do compromisso do Governo do Estado com a transformação da educação pública em Mato Grosso do Sul. Não estamos falando apenas de reformas estruturais, mas de um modelo de gestão que prioriza a qualidade do ensino e o bem-estar de nossos estudantes e profissionais da educação”, afirmou o vice-governador Barbosinha.

Ele destacou que os investimentos nas quatro escolas refletem a meta de proporcionar ambientes modernos, acessíveis e equipados para atender às demandas da sociedade, beneficiando diretamente quase 1,5 mil alunos. “Esses R$ 25,4 milhões aplicados aqui representam mais do que números: são oportunidades e esperança para as futuras gerações”, completou.

Além do investimento financeiro, Barbosinha relata também que “a prioridade é implementar políticas públicas que transformem a realidade educacional do Estado. Reformar e equipar as escolas é essencial, mas garantir que essas unidades sejam um espaço de formação humana e cidadã é o que realmente faz a diferença. Este trabalho é resultado de um esforço coletivo entre o Governo, a comunidade escolar e os gestores locais”.

O secretário estadual de Educação, Helio Daher, relata que “com a reforma e ampliação, as quatro escolas da rede estão prontas, para que nossos estudantes, professores, coordenadores, administrativos tenham conforto necessário e todas condições para receber e transmitir uma educação de qualidade”.

Também ponderou que o governo Eduardo Riedel acredita que o maior investimento que o Estado pode realizar no futuro das pessoas é investindo na Educação. “Hoje são 62% de escolas em período integral nos 79 municípios de MS, como aqui em Anastácio, recebendo todo nosso carinho e atenção”, menciona.

Helio Daher lembrou da parceria que a Escola Maria Corrêa Dias tem com a Polícia Militar. “É importante a presença da PM, os resultados estão satisfatórios e a parceria é crescente. São 4 unidades Cívico Militar em MS, 2 com PM e 2 com Bombeiros. Além da reforma, a escola recebe ainda ônibus, um espaço para os policiais na escola, pois entendemos que o resultado é certeiro quando trabalham com condições e conforto, ou seja, a valorização do servidor, a obra, o equipamento, a capacitação do servidor, o salário, tudo aquilo que o Estado entende necessário para entregar uma Educação de qualidade”.

O valor investido nas unidades faz parte de um total de R$ 320 milhões em reformas já finalizadas em todo o Estado, que se somam aos mais de R$ 400 milhões ainda em execução.

“Hoje é um dia de agradecimentos, muito feliz pela contemplação das unidades escolares da Rede Estadual de Anastácio pelos mais de R$ 25 milhões de investimentos. Contente pela parceria com Governo de Estado, hoje é o reflexo do sucesso da parceria, onde as obras, ônibus e equipamentos não beneficiam apenas os mais de 1.500 estudantes, mas toda comunidade de Anastácio”, enfatiza prefeito Nildo Alves.

Escola Carlos Drummond de Andrade

Direcionada pela professora Rosenir de Souza Albres, atende 161 estudantes matriculados em turmas que vão do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, todas em período integral.

A unidade recebeu serviços de reforma geral e ampliação, contemplando adequação da edificação às normas vigentes de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária, no montante de R$ 10.2 milhões de investimentos, além de R$ 457 mil em equipamentos.

Escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias

A escola tem como diretora Maria Aparecida da Silva Ribeiro e adjunta Teresa Janneth Abdalla da Silva Costa, atende 261 estudantes matriculados em turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, todas em período integral. Unidade conta ainda com uma turma de AJA-MS com 20 estudantes matriculados.

Ela recebeu investimento de R$ 8,4 milhões em serviços de reforma geral e ampliação, além R$ 871 mil em em mobiliários e equipamentos, bem como a entrega do ônibus escolar rural ORE 1, com ar-condicionado, capacidade para 29 passageiros, adquirido por meio da Ata de Registro de Preço do FNDE, com recursos federais, no valor de R$ 412 mil, totalizando R$ 9,7 milhões em investimentos na unidade de Anastácio.

Escola Indígena Guilhermina da Silva

Localizada na rua Ademar dos Santos, Aldeia Aldeinha, a unidade é direcionada pela professora Charlene Casanova de Farias e adjunta Francini dos Santos Leguizamon França, atende 527 estudantes matriculados em turmas de período parcial do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. A escola também conta com a oferta de EJA Conectando Saberes e EJA Qualifica (com qualificação profissional).

O total de investimentos na unidade foram de R$ 2,2 milhões em serviços de reforma e ampliação (R$1,9 milhão) contemplando adequação da edificação às normas vigentes de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Bem como em equipamentos (R$ 352 mil) com a entrega de computadores e tablets, bem como uniformes e kits entregues no decorrer do ano letivo.

Escola Carlos Souza Medeiros

Direcionada pela professora Sandra Wanzenbock e diretora adjunta Flaviana Oliveira Silva, a unidade atende 459 estudantes matriculados em turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. A unidade é híbrida e atende duas turmas (5º e 6º do EF) e todo o ensino médio em período integral. As demais turmas são em período parcial.

A escola recebeu serviços de ampliação de bloco de salas de aula, contemplando adequação da edificação às normas vigentes de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária, além de serviços de intervenção, bem como entrega de equipamentos. A ampliação (R$ 2.3 milhões) e equipamentos (R$ 338 mil) somam o montante de R$ 2.6 milhões em investimentos.

Com Agência de Notícias MS

