Caminhão sem freio bate em carro de autoescola e derruba poste e árvore na Rachid Neder

Motorista de um caminhão caçamba perdeu o controle da direção, após ficar sem freio, na manhã desta quarta-feira (11), na Avenida Rachid Neder, região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme imagens de câmeras de segurança, o condutor do carro da autoescola aparece na faixa da esquerda, e tenta desviar do veículo de carga que descia em alta velocidade. Entretanto, a traseira do automóvel acaba atingida.

Em seguida, o caminhão desce e derruba um poste e uma árvore, até parar. O condutor contou que o veículo ficou sem freio e optou por invadir o canteiro central para evitar atropelar um motociclista ou até causar um acidente mais grave.

Após o acidente, uma faixa de cada lado da pista precisou ser fechada, deixando o trânsito tumultuado na região. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência.

