Investigação: mulher cadeirante morre na calçada do hospital em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, está conduzindo uma investigação sobre a morte de uma mulher cadeirante, de 59 anos, ocorrida na calçada do Hospital Auxiliadora. Os indícios iniciais apontam para uma possível negação de atendimento à paciente, identificada como Rosania Cândida da Silva, na noite do último sábado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rosania chegou ao Pronto-Socorro do hospital pela avenida Rosário Congro, em estado de saúde delicado, buscando assistência médica. Dois funcionários da recepção teriam informado a uma equipe médica sobre a situação da paciente, mas alegaram que o hospital não poderia atendê-la, instruindo-a a buscar auxílio na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Após quase uma hora de espera do lado de fora, a mulher começou a convulsionar e teve um colapso no chão. O Samu foi acionado por duas testemunhas e, ao chegar ao local, constatou que ela estava em parada cardiorrespiratória, realizando manobras de ressuscitação. Posteriormente, uma médica solicitou que a mulher fosse levada para dentro do pronto-socorro, mas infelizmente ela veio a óbito na calçada.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” após denúncias de possível omissão de socorro por parte dos funcionários do hospital. Em contrapartida, o Hospital Auxiliadora emitiu uma nota afirmando sua solidariedade à família da paciente e negando qualquer negligência, alegando que Rosania foi encaminhada pelo Samu e que o atendimento foi feito de acordo com os procedimentos.

“Em nenhum momento a paciente procurou atendimento junto ao Hospital Auxiliadora, antes do ocorrido. O Samu encaminhou a paciente ao hospital no último sábado, o atendimento foi de imediato e a mesma foi diagnosticada com parada cardiorrespiratória. A equipe de plantão realizou todos os procedimentos e recursos para reanimar a paciente, porém, infelizmente ela evoluiu a óbito”.

O hospital ainda afirmou que foram realizados todos os protocolos de acolhimento e triagem preconizados pelo Ministério da Saúde em seu Pronto Socorro e que iniciou uma apuração interna.

