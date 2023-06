Alunos do Senac desenvolverão game na área de saúde

Alunos do Senac Hub Academy, Guilherme Bianchini e Josias Matheus Mendes, conquistaram o segundo lugar do desafio Startup Game Jam 2023 – Edição Saúde, promovido pela Startup Sesi. Eles apresentaram o projeto “Salve o Hospital”, jogo de gerenciamento hospitalar que tem a proposta de levar informações e desmistificar o tema para o público infantil. “Foi um desafio e tanto. Viemos aqui representando o Senac Games e trabalhamos arduamente para conseguir entregar o resultado. Foi um trabalho conjunto de varar noites programando e desenhando. No final, foi satisfatório”, concluiu Guilherme.

Alunos do curso Técnico em Programação de Jogos Digitais, eles desenvolveram o protótipo funcional para esse desafio que tem o objetivo de potencializar a aprendizagem da cultura de inovação, buscando novos métodos de aprendizagem, além de envolver a comunidade de gamers de Mato Grosso do Sul para construir soluções inovadoras que contribuam na busca de conhecimento sobre saúde.

A edição deste ano propôs uma competição que estimulasse a criação de jogos eletrônicos, com foco em uma das seguintes temáticas de saúde: bem-estar, clínico, hospitalar, diagnóstico, farmácia e treinamentos. Jurados avaliaram os projetos de acordo com tema, engajamento, arte, mecânica de jogo, trilha sonora, usabilidade e detalhes técnicos.

Como prêmio, os alunos ganharam uma bolsa mensal de R$ 1.000,00 cada para continuarem a desenvolver o projeto pela Startup Fiems e, ao final, disponibilizar para o mercado. Para o Consultor de TI do Hub Academy, Mario Marcio Marietti, esses desafios são importantes porque estimulam a criatividade dos alunos. “E o setor também ganha, com novas tecnologias, sempre atuais e aderentes ao que o mercado precisa”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Startup Sesi quer formar jovens de baixa renda como desenvolvedores de software