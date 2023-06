Centro de Controle de Zoonoses de Bonito intensificam cuidados com animais de rua

A Secretaria de Saúde de Bonito, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anunciou que a partir da semana do dia 19 o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município intensificará os cuidados com os animais de rua. A medida envolve a captura de cães abandonados ou soltos nas ruas da cidade. Os tutores e responsáveis são solicitados a manter seus animais em casa, pois aqueles encontrados nas vias públicas serão capturados.

Os cães capturados serão encaminhados ao Centro de Zoonoses, onde serão submetidos a exames para detecção da Leishmaniose Visceral. Todos os animais recolhidos permanecerão no CCZ por uma semana. Caso os tutores não apareçam para reivindicar seus animais nesse período, aqueles que estiverem saudáveis e com resultado negativo no teste serão disponibilizados para adoção. No entanto, os animais que testarem positivo para a doença serão encaminhados para a eutanásia, seguindo os protocolos estabelecidos.

Para resgatar um animal do CCZ, o tutor deverá pagar uma multa no valor de R$ 50, por meio de uma guia emitida pelo setor de Tributação, localizado no prédio da Prefeitura. O horário de funcionamento desse setor é das 07h às 13h. É importante ressaltar que o valor da multa não será recebido no Centro de Zoonoses. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com o número do setor responsável pelo telefone (67) 99241-5572.

Com essa medida, a Secretaria de Saúde de Bonito promoverá o controle e cuidado adequado com os animais de rua, visando à saúde pública e ao bem-estar dos próprios animais. Além disso, incentiva a responsabilidade dos tutores em manter seus animais de estimação em casa, evitando a proliferação de doenças e possíveis acidentes. A colaboração de todos é fundamental para garantir um ambiente seguro e saudável para a comunidade e os animais do município de Bonito.

