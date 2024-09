Alunos de MS participam de campeonato global de robótica em SC

Se classificados, estudantes vão para a etapa mundial do WRO (World Robot Olympiad) na Turquia, em novembro

Estudantes do Mato Grosso do Sul viajam a Blumenau, em Santa Catarina, para participar da etapa nacional do WRO (World Robot Olympiad). O campeonato vai reunir jovens de 8 a 19 anos de todo o Brasil na cidade, entre os dias 14 e 15 de setembro de 2024. Representando o ‘Estado do Pantanal’, os alunos da cidade de Rio Brilhante irão disputar na modalidade Júnior (11 a 15 anos).

Desta vez o tema é “Aliados da Terra”. Os vencedores poderão representar o País na etapa global que ocorre na Turquia, entre 28 e 30 de novembro deste ano.

No campeonato, estudantes disputam na modalidade Elementary (de 8 a 12 anos), os quais precisam construir um robô capaz de ajudar as pessoas da aldeia a verificar os vegetais, coletá-los e regar o jardim, utilizando Lego. Na modalidade Júnior (11 a 15 anos), as equipes devem construir um robô que poderá transformar uma cidade em um lugar mais verde, ajudando as pessoas a criar um jardim. Já na modalidade Sênior (14 a 19 anos), o robô deve ajudar a restaurar uma cidade após um desastre natural.

O campeonato é organizado pela Robomind, empresa especializada em projetos curriculares e extracurriculares de educação tecnológica e robótica com atuação em mais de 500 escolas, do ensino infantil ao médio. A empresa conta com projetos baseados em metodologia exclusiva e parcerias globais como Lego e Roborobo.

Na última edição mundial do WRO, que ocorreu em novembro de 2023 no Panamá, a olimpíada contou com mais de 60 mil estudantes de mais de 90 países distribuídos em mais de 20 mil equipes, dentre elas, duas representando o Brasil.