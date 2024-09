Festival Paralímpico abre inscrições para participação de crianças e jovens em MS

As inscrições para o Festival Paralímpico estão oficialmente abertas. O evento, que visa celebrar e aumentar a visibilidade das modalidades paralímpicas, é promovido pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). O Festival ocorrerá no próximo dia 21, das 8h às 12h, no Centro Poliesportivo Mamede Assem José (Vila Almeida), em Campo Grande.

Desde 2018, o Festival Paralímpico é realizado simultaneamente em todo o Brasil. O principal objetivo é proporcionar aos participantes a chance de vivenciar o esporte paralímpico e aproximar crianças e jovens com deficiência da prática esportiva.

O evento é voltado para jovens de 7 a 20 anos e contará com uma manhã repleta de atividades. Serão oferecidas oficinas de três modalidades: futebol para paralisados cerebrais, halterofilismo e tiro com arco. As atividades serão organizadas em formato de rodízio, com cada modalidade sendo praticada por 30 minutos. Municípios como Amambai, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste também estarão participando.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou a importância de eventos inclusivos para a integração social por meio do esporte. “É fundamental divulgar o movimento paralímpico e suas modalidades, estimulando a prática de atividades físicas entre crianças com deficiência. Eventos como este festival desempenham um papel crucial nesse processo”, destacou o secretário.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, enfatizou a importância do Festival Paralímpico. “Este é um dos eventos mais significativos do Brasil e o único na América Latina com o objetivo de proporcionar a crianças com deficiência a experiência de participar de modalidades paralímpicas e promover sua inclusão social através do esporte”, afirmou.

As inscrições estão abertas. Clique aqui para acessar.