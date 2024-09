Livro explora diversas perspectivas do Pantanal sob o olhar das crianças

‘O Pantanal em 4 Tempos’ será lançado no dia 27 e está escrito em português e terena

No próximo dia 27 de setembro, o cenário literário de Mato Grosso do Sul será enriquecido com uma nova e significativa obra: ‘O Pantanal em 4 Tempos’. Este livro, idealizado pelo escritor Percival “Lelo” Gomes, pelo professor Esmael Custódio e pelo ilustrador Wanick Correa, será lançado com o apoio da Lei de Incentivos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul (FIC/MS). O lançamento promete trazer uma nova perspectiva sobre a preservação ambiental e a importância do Pantanal, uma das maiores e mais importantes reservas da biosfera no mundo.

A obra “O Pantanal em 4 Tempos” aborda a grave ameaça de desertificação que o Pantanal enfrenta atualmente. Este bioma, conhecido por sua rica biodiversidade e seus vastos charcos, está sendo severamente impactado por ações humanas e mudanças climáticas.

A narrativa gira em torno de um grupo de quatro crianças que, com coragem e determinação, enfrentam as ameaças ambientais que assolam sua região. Os personagens embarcam em uma batalha ecológica para salvar o Pantanal, evidenciando que mesmo as ações de um grupo pequeno podem ter um impacto significativo na preservação do meio ambiente. A obra sugere que a força para transformar o mundo pode vir de onde menos se espera, neste caso, de um grupo de jovens corajosos.

Publicado pela Life Editora, o livro é escrito em português e também em terena, uma das línguas indígenas do Brasil, destacando o compromisso dos autores com a inclusão cultural e o respeito pela diversidade linguística da região. Esta característica especial torna a obra um marco não apenas literário, mas também cultural e educacional.

O Pantanal em 4 Tempos é mais do que uma simples narrativa. É um chamado à ação e uma inspiração para todos que acreditam na importância da preservação do nosso patrimônio natural. As páginas do livro convidam os leitores a refletirem sobre a necessidade urgente de proteger o Pantanal e a valorizarem o trabalho dos autores e ilustradores, que contribuíram significativamente para a cultura e o meio ambiente de Mato Grosso do Sul.

A obra resulta da colaboração entre Percival “Lelo” Gomes, autor que aborda temas ambientais com uma narrativa envolvente; Esmael Custódio, professor e tradutor, que contribui com seu conhecimento da língua terena, enriquecendo a obra com uma perspectiva cultural indígena; e Wanick Correa, ilustrador que cria imagens que refletem a realidade e a urgência da situação do Pantanal, destacando a importância da preservação ambiental.

Criação

Percival Gomes explica para a reportagem que o motivo para transformar seus textos em um livro foi a crescente relevância do projeto ao longo do tempo. A letra, escrita em 1986, surgiu durante sua participação em um grupo de alunos ambientalistas do Senac, que se mobilizou contra a instalação de usinas de álcool no Pantanal.

“Eu observo que o processo de desertificação do Pantanal e de outros biomas começou quando os seres humanos invadiram esses santuários ecológicos, muitas vezes com a conivência e autorização do poder público, permitindo que pessoas com ideias e atitudes urbanas se estabelecessem nesses locais”, explicou Percival.

Gomez enfatiza que se dedicou a educar as crianças, tanto as suas quanto as de outros, para que se tornem pessoas conscientes, especialmente em relação ao meio ambiente. Em o ‘Pantanal em 4 Tempos’, a ideia surgiu das sugestões de suas duas filhas em 2019. Naquela época, com 7 e 14 anos, elas lhe perguntaram e sugeriram que, se elas e alguns de seus amigos fossem ao Pantanal, poderiam encontrar uma forma de salvar a região da destruição.

A ideia de escrever o livro em português e terena foi para agregar riqueza cultural e promover inclusão, considerando que o idioma terena é um dos mais falados entre as línguas dos povos originários de MS.

A tradução para outros quatro idiomas — inglês, italiano, espanhol e alemão — visou alcançar um público internacional, reforçando que a responsabilidade pela preservação da natureza é global. Quanto ao impacto na literatura e nos leitores, vários elementos foram incorporados ao livro por ele, Wanick, o professor Esmael, Janyne Nogueira (revisora) e Renata Damus (diagramadora) para evidenciar a importância da inclusão.

“Incluímos quatro personagens com características e origens distintas: um menino branco, uma menina negra, uma garota indígena e um menino com síndrome de Down. O objetivo foi garantir que todos se sintam representados na história e na sociedade, destacando que todos têm o direito de desfrutar das belezas do Pantanal e, principalmente, a responsabilidade de cuidar e proteger o nosso querido “Mar de Xaraés”, finalizou Percival.

Serviço

O lançamento do livro será no dia 27 de setembro, às 19h30, no IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul), localizado na Avenida Calógeras, 3000, na Esplanada Ferroviária. Para mais informações, acesse o site oficial do livro em opantanalem4tempos.com.

