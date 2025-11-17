Acidente no cruzamento da Joaquim Nabuco e Barão do Rio Branco deixa carro capotado

Motoristas se envolveram em um acidente no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Rua Barão do Rio Branco no fim da manhã desta segunda-feira (17), em Campo Grande. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem do Jornal O Estado que esteve no local, o acidente ocorreu por falta de sinalização na região.

“Eu estava vindo pela Barão e não parei no Pare que era pra mim. Não costumo passar por aqui, e por falta de atenção e sinalização o acidente acabou acontecendo”, disse a motorista no Fiat Uno. O veículo atingido, um T-Cross, foi arremessado contra uma placa de alumínio da obra na antiga rodoviária.

Os dois veículos ficaram bastante danificados, mas felizmente ninguém ficou gravemente ferido.

Devido a dinâmica do acidente, o trânsito não ficou bloqueado.

Com Juliana Aguiar