Twitter abandona pássaro azul e adota o símbolo ‘X’ como identidade visual

Durante a madrugada da última segunda-feira (24), a rede social “Twitter” passou por uma atualização em sua identidade visual, que era mundialmente reconhecida pelo icônico pássaro azul, sendo substituído pela letra “X”. O anúncio foi feito pelo próprio dono da marca “Twitter”, Elon Musk, em uma publicação em seu perfil, onde compartilhou uma foto da nova logo já projetada na sede da rede social nos Estados Unidos. Na legenda, Musk declarou: “Nossa sede nesta noite”.

A mudança do mascote oficial do Twitter foi comunicada no último domingo (23) pelo próprio Elon Musk, que já realizou diversas alterações na plataforma desde sua aquisição em 2022. Uma delas foi a troca do nome da empresa para X Corp. Essas mudanças, no entanto, não se limitaram apenas ao nome e agora abrangem a substituição gradual do emblemático pássaro azul por um novo logotipo, marcando uma nova era para a plataforma.

Em abril deste ano, os usuários do Twitter foram surpreendidos ao se depararem com um novo ícone temporário: um cachorro da raça Shiba Inu, símbolo associado à criptomoeda Dogecoin, a qual também é apoiada e promovida por Elon Musk. A escolha desse novo ícone temporário gerou inúmeras especulações e debates entre os usuários da plataforma. Enquanto alguns consideravam a mudança como uma estratégia de marketing, outros se perguntavam se era um indício de uma futura integração do Dogecoin no Twitter.

A especulação mostrou-se acertada em relação ao vínculo com a criptomoeda Dogecoin, já que desde então, a moeda digital teve um impressionante crescimento de 2.000% em apenas um ano. Muitos analistas acreditam que a promoção de Musk à moeda, bem como a exposição massiva por meio do Twitter, tenham sido fatores significativos que contribuíram para esse notável aumento de valor.

Apesar das mudanças em andamento, a transformação completa ainda não possui um prazo oficial de conclusão divulgado. A migração de toda a plataforma, que atende a milhões de usuários e possui uma infraestrutura complexa, pode ser um desafio significativo, e a empresa está trabalhando para garantir uma transição tranquila e sem interrupções para seus usuários.

Quanto à URL da plataforma, permanece inalterada por enquanto, mas é possível que uma mudança ocorra no futuro, à medida que a nova identidade do Twitter seja consolidada.