Vestuário, alimentação e bebidas puxam inflação de Campo Grande em janeiro para 0,48%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro em Campo Grande foi de 0,48%, sexto mês consecutivo no campo positivo. Em dezembro, a variação havia sido de 0,43%, e, em janeiro de 2023, de 0,60%. Nos

últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,64%, abaixo dos 4,76% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. No Brasil, o IPCA de janeiro foi de 0,42%.

Os preços de oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Campo Grande tiveram alta em janeiro. A maior variação (1,48%) veio do grupo Vestuário e o maior impacto (0,26 p.p.) foi de Alimentação e bebidas (1,06%).

Os grupos Habitação (1,03%) e Despesas pessoais (0,79%) contribuíram com 0,16 p.p. e 0,07 p.p., respectivamente. O único grupo com variação negativa foi o de Transportes (-0,66%). Os demais grupos ficaram entre 0,16% de Comunicação e o 0,52% de Educação.

Quadro 1 – Grupos do IPCA para Campo Grande – Janeiro de 2024 (Variação mensal, acumulada no ano e peso)

Grupo alimentação e bebidas registra segunda maior alta para janeiro

Em Campo Grande, o grupo Alimentação e bebidas registrou alta de 1,06% em janeiro, após subir 1,44% em dezembro. A alimentação no domicílio subiu 1,3%, influenciada pelas altas do repolho (50,94%), da batata inglesa (40,46%), do arroz (5,1%) e do tomate (5,23%). As quedas principais vieram da cebola (-12,58%) e do mamão (-10,99%). Já o leite longa vida ganha destaque por ter recuado pelo oitavo mês consecutivo (-0,34%). O subgrupo alimentação fora do domicílio subiu 0,34%, com destaque para o subitem sorvete (1,43%). Entre os subitens que tiveram queda no subgrupo, aponta-se o lanche (-0,37%).

Habitação reverte queda de dezembro e tem terceira maior alta entre os grupos

Com movimento contrário ao de dezembro de 2023 (-0,10%), em Campo Grande, o grupo Habitação teve alta de 1,03% em janeiro, com impacto de 0,16 p.p. no índice. A maior alta e impacto vieram do subitem Taxa de água e

esgoto (3,65% e 0,11 p.p.). Também tiveram papel preponderante os subitens detergente (3,22%) e aluguel residencial (0,97%, com impacto de 0,03 p.p.) No lado das quedas, ganham destaque apenas os subitens sabão em barra (-3,14%) e cimento (-2,12%)

Grupo Saúde e cuidados pessoais tem aumento pelo sexto mês consecutivo

A alta do grupo Saúde e cuidados pessoais (0,39%), 0,29% acima do registrado em dezembro de 2023 se deve aos subitens plano de saúde (0,69%, com impacto de 0,05 p.p.) e analgésico e antitérmico (2,05% e 0,01 p.p.), porém,

com participação de todos o subgrupo de produtos farmacêuticos e óticos, que empurrou o índice para cima em 0,02 p.p.) com aumento de 0,63%. Entre as baixas, destaque para hipotensor e hipocolesterolêmico (-2,45%) e antidiabético (-2,09%).

Transportes registra queda de 0,66% impulsionada por gasolina (-1,37%) e passagem aérea (-21,71%)

Em Campo Grande, o grupo dos Transportes teve variação negativa (-0,66%), impactando o índice em -0,14 p.p. Entre as principais quedas, gasolina (-1,48%) e passagens aéreas (-21,71) impactaram o índice em -0,09 p.p. e -0,07 p.p. respectivamente. Também foi registrada queda em transporte por aplicativo (-7,1%) e em etanol (-4,4%). Entre as altas, o maior impacto veio do item veículo próprio (0,05 p.p.), que aumentou 0,41%, devido aos subitens conserto de automóvel (1,11%), motocicleta (1,47%) e automóvel novo (0,85%).

Em janeiro, grupo Vestuário registra o maior aumento entre os grupos

O grupo Vestuário apresentou variação de 1,48% no mês de janeiro de 2024 e de 6,23% na variação acumulada em 12 meses. Em janeiro, apenas os subitens bermuda/short infantil (-1,18%) e calça comprida feminina (-0,16%) apresentaram variação negativa para esse grupo. No lado das altas, o destaque vai para sapato feminino (2,80%), tênis (2,78%) e roupa feminina (2,24%).

Despesas Pessoais repete alta de dezembro

O grupo Despesas Pessoais (0,79%) repetiu o valor positivo de dezembro de 2023. A alta foi alavancada pelos subitens serviço bancário (2,7% e 0,06 p.p.), alimento para animais (2,39% e 0,01 p.p.) e pacote turístico (3,39% e 0,01 p.p.). As principais quedas vieram dos subitens cinema, teatro e concertos (-2,82%), serviço de higiene de animais (-2,13%).

Ar-condicionado apresentou variação de 34,78% no acumulado dos últimos 12 meses

O grupo Artigos de residência teve variação mensal de 0,11% em janeiro e de 1,82% na variação acumulada em 12 meses. Os subitens com as maiores altas foram ar-condicionado (5,48%), ventilador (4,22%) e móvel para copa e cozinha (2,66%). Na variação acumulada em 12 meses, o subitem ar-condicionado (34,72%) apresentou o maior valor do grupo para essa variável. No lado das quedas, os subitens televisor (-3,90%) e máquina de lava roupa (-1,72%) apresentaram as maiores variações negativas para esse grupo.

O grupo Educação apresentou variação de 0,52% em janeiro. Esse resultado foi influenciado pela queda nos subitens livro não didático (-1,51%) e atividades físicas (0,25%). Os únicos subitens do grupo que apresentaram alta foram

artigos de papelaria (3,02%), livro didático (2,77%) e papelaria (2,51%).

Em janeiro, o grupo Comunicação apresentou variação mensal de 0,16% e de 1,40% na variação acumulada do ano. No mês de janeiro, o resultado do grupo foi diretamente influenciado pela variação do subitem telefonia móvel (0,42%).

Com informações IBGE