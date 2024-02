Águas Guariroba reforça compromisso com qualidade do atendimento ao cliente junto a Procons

O atendimento ao cliente com excelência é uma das premissas da Águas Guariroba em Campo Grande. Nesta semana, a concessionária reuniu-se com representantes dos Procons Municipal e Estadual, principais órgãos de defesa do consumidor, para validar novas ações em benefício dos clientes.

Conforme a gerente comercial da Águas Guariroba, Suellen Alvarenga, as reuniões foram uma oportunidade de ouvir sugestões dos principais órgãos de defesa do consumidor para que a concessionária possa avançar na qualidade do atendimento ao cliente.

“Nos colocar à disposição para oportunidades de melhorias, verificamos quais são as principais reclamações que chegam até eles, como o consumidor tem percebido a Águas Guariroba e foi muito interessante, pois o que que eles destacaram foi nossa capacidade de resolução, agilidade nas soluções, ressaltando que os clientes reconhecem que sempre estamos a disposição para solucionar qualquer questão”, aponta Suellen.

Nas reuniões, a concessionária também anunciou que irá disponibilizar um profissional para atendimento presencial no Procon Municipal. O serviço já existe no Procon Estadual. “Além disso, demonstramos a eles outras iniciativas que já conseguimos implementar em benefício do cliente”, pontua a gerente.

Participaram das reuniões a Superintendente do PROCON Estadual, Patrícia Mara da Silva, o subsecretário de Proteção e Defesa do Consumido de Campo Grande, José Ferreira da Costa Neto; o diretor-geral de relações de consumo do Procon Municipal, Marcos Martins; o coordenador de atendimento, Jhonatan Daczkowski Vidal e o assessor jurídico, Gilberto Kodjaoglanian Di Giorgio.

Com informações da assessoria