Medalhas olímpicas possuem pedaços da Torre Eiffel para Paris 2024

Nesta quinta-feira (8), as tão aguardadas medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram reveladas, e, para a surpresa e encanto de todos, elas não são apenas peças de premiação, mas verdadeiras obras de arte repletas de simbolismo que capturam a essência da capital francesa.

As medalhas foram concebidas com um design que combina o maior e mais importante símbolo dos Jogos com o ícone indiscutível da França, a majestosa Torre Eiffel. Criadas por uma joalheria francesa situada no coração de Paris, essas medalhas fazem história ao incorporar, pela primeira vez, um pedaço do metal original da Torre Eiffel em cada uma delas.

A escolha de incluir elementos tão emblemáticos como a Deusa Nike, a Acrópole de Atenas e, claro, a Torre Eiffel, reflete a riqueza cultural e histórica que permeia não apenas os Jogos, mas também a cidade anfitriã. A parte frontal das medalhas apresenta a Deusa Nike, símbolo da vitória, e a Acrópole de Atenas, evocando a antiga tradição olímpica. Porém, é na parte de trás que o verdadeiro esplendor se revela, com a imponente presença da Torre Eiffel.

Um toque de originalidade e significado foi adicionado ao incorporar o ferro original da Torre Eiffel nas medalhas. Esse metal, retirado durante um trabalho de renovação da icônica estrutura em 1889, foi meticulosamente preservado ao longo do século 20. Agora, transformado em um hexágono, a forma geométrica característica da França, o metal histórico se torna uma parte fundamental do design das medalhas.

O design unificado das medalhas olímpicas e paralímpicas destaca a importância da inclusão e celebra a diversidade, contando histórias únicas na parte de trás, todas com a presença imponente da Torre Eiffel. É uma homenagem não apenas aos atletas que competirão, mas também à cidade que acolhe o evento e à rica história que ela representa.

